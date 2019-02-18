Отредактировать и оформить контент после перевода

Редактирование и КорректураЗакрыт7 заявок190 просмотров
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Есть инструкция и ТЗ для работы, есть конкретные примеры того, что должно получится на выходе.

Точный объём в символах неизвестен, т.к. это переводы. Порядка 20-30 статей есть.

Потребуется:

  • знание русского языка
  • умение работать с текстом
  • админкой в Wordpress
В чём заключается задача:

  • Согласно инструкции перевести контент на сайте-доноре через Google.Переводчик (знание исходного языка не нужно)

  • Подобрать изображения для готовой статьи (чаще всего, изображения уже есть на доноре, дополнительно искать не приходится)
  • Прописать для картинок описание (описание + тег alt)
  • Скомпоновать контент с изображениями (компоновка однородна, небольшой текст + изображение, такая схема повторяется всю статью)
  • Доработать переведенный контент, чтобы он нормально читался на русском языке
Просьба отписать ваши расценки - размер каждой статьи разный, в каждой статье будет достаточно много изображений. Может быть, вы оцениваете по объёму, или объёму + отдельно изображения. Предлагайте свои варианты.

Подробное ТЗ вышлю по запросу.

5 лет назад
neonicotinoid
Дмитрий 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
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