Ищу ответственного редактора, для работы с авторами, задача принимать тексты общаться с авторами по всем вопросам, и отдавать дальше текст корректору.
Отредактировать и оформить контент после перевода
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть инструкция и ТЗ для работы, есть конкретные примеры того, что должно получится на выходе.
Точный объём в символах неизвестен, т.к. это переводы. Порядка 20-30 статей есть.
Потребуется:
- знание русского языка
- умение работать с текстом
- админкой в Wordpress
- Согласно инструкции перевести контент на сайте-доноре через Google.Переводчик (знание исходного языка не нужно)
- Подобрать изображения для готовой статьи (чаще всего, изображения уже есть на доноре, дополнительно искать не приходится)
- Прописать для картинок описание (описание + тег alt)
- Скомпоновать контент с изображениями (компоновка однородна, небольшой текст + изображение, такая схема повторяется всю статью)
- Доработать переведенный контент, чтобы он нормально читался на русском языке
Подробное ТЗ вышлю по запросу.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура27 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно отредактировать 4 статьи по 5-7тыс. символов. #Требования к уникальности: 95% по text.ru или 90% по content-watch.ru #Тошнотность:Общая(академическая): меньше 8% Проверять по https://advego.com/text/seo #Требования к стилю не менее 8.0 по Главреду проверить https://glvrd.ru/ Заспамленность: от 30% до 60% Вода: меньше 14% проверить https://text.ru/Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт для ТехЦентра, нужно заполнить около 40 сервисных страниц контентом. Также нужно писать каждый день по одной статье по теме "Советы автовладельцам" Система Wordpress Обязательные требования: Качественный текст с фото и видео сопровождением. Перелинковка с отсальной частью сайта.Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно проверить большое количество текстов - смысловые и грамматические ошибки. Оставляйте заявку, если уверенны в своей высокой грамотности. Указывайте стоимость за проверку тысячи знаков. И оставляйте почту для быстрой связи.Редактирование и Корректура38 заявокЗакрыт5 лет назад
5 страниц, без таблиц и рисунков. Необходимо отредактировать и в читаемый логический текстРедактирование и Корректура17 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист, который сможет отредактировать текст, исправить ошибки всех видов. Желательно опыт работы редактором или журналистом.Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт5 лет назад
ищу человека для составления коммерческих предложений , на долгосрочную перспективу , необходимо быть онлайн в рабочее время . я вам скидываю фото информацию , иногда нужно перевести в гугл переводчике . пример во вложенииРедактирование и Корректура7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Формирую команду для инфо сайта Требуется редактор, это человек который будет вычитывать текст написанный копирайтером, проверять его по определенным требованиям и отправлять на доработку если есть необходимость. (1текст=50р) Люди требуется адекватные и добросовестные.Редактирование и Корректура29 заявокЗакрыт5 лет назад
Відкоригою текст українською мовою, виправляю помилки. Вчитель початкових класів.Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт5 лет назад
Убрать тавтологию в текстах, использовать разнообразные интенты (не синонимы, интенты - слова которые раскрывают тему) Цена 10 рублей за 1 статью 150 статей...Редактирование и Корректура27 заявокЗакрыт5 лет назад