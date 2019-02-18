Отредактировать и оформить контент после перевода

Есть инструкция и ТЗ для работы, есть конкретные примеры того, что должно получится на выходе.

Точный объём в символах неизвестен, т.к. это переводы. Порядка 20-30 статей есть.

Потребуется:

знание русского языка

умение работать с текстом

админкой в Wordpress

В чём заключается задача:

Согласно инструкции перевести контент на сайте-доноре через Google.Переводчик (знание исходного языка не нужно)

(знание исходного языка не нужно) Подобрать изображения для готовой статьи (чаще всего, изображения уже есть на доноре, дополнительно искать не приходится)

Прописать для картинок описание (описание + тег alt)

Скомпоновать контент с изображениями (компоновка однородна, небольшой текст + изображение, такая схема повторяется всю статью)

Доработать переведенный контент, чтобы он нормально читался на русском языке

Просьба отписать ваши расценки - размер каждой статьи разный, в каждой статье будет достаточно много изображений. Может быть, вы оцениваете по объёму, или объёму + отдельно изображения. Предлагайте свои варианты.

Подробное ТЗ вышлю по запросу.