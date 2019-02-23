Выписать русские слова со страницы

Редактирование и КорректураЗакрыт11 заявок309 просмотров
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Нужно выписать русские слова в xls файл с 7 проектов

На сайте проекты обозначены https://www.dropbox.com/s/q0quxdiekw68w6g/scr%202019-02-23%20%D0%B2%2018.02.39.png?dl=0 

Пример что нужно выписывать https://www.dropbox.com/s/pm3r7ulstzsqykv/scr%202019-02-23%20%D0%B2%2018.02.45.png?dl=0

Пишем стоимость и сроки

5 лет назад
mondaystudio
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Alexgeras
Алексеев 
31 годФранция
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
просто пропал