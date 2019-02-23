Редакция текста.

Здравствуйте! Нужно выписать русские слова в xls файл с 7 проектов На сайте проекты обозначены https://www.dropbox.com/s/q0quxdiekw68w6g/scr%202019-02-23%20%D0%B2%2018.02.39.png?dl=0 Пример что нужно выписывать https://www.dropbox.com/s/pm3r7ulstzsqykv/scr%202019-02-23%20%D0%B2%2018.02.45.png?dl=0 Пишем стоимость и сроки
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