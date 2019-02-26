Контент-менеджер на сайты

В сервисную компанию требуется человек, обладающего базовыми навыками работы с сайтами и текстами. Работа с проектами компании.

Требования:

- Образование может быть любым, это не имеет значения. Важна общая сообразительность, культурность;

- Грамотный русский язык;

- Пунктуальность, ответственность;

- Базовые знания html на уровне контент-менеджера.

Обязанности:

- Приемка текстов у копирайтеров

- Составление заголовков и мета-тегов

- Размещение текстов и на сайте

- Составление инструкций по своей работе

- Выполнение мелких поручений

Условия:

- График работы формируется самостоятельно. Занятость не полная, можно совмещать с другой работой.

- Удалённая работа на дому из любой страны из любого города

- Возможность карьерного роста

- Возможность материального роста

- Оплата сдельная, от 10000 до 20000 рублей в месяц

Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь - пишите.

Пока вакансия на сайте - набор актуален