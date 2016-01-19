stanislawpet

Требуется услуга приема звонков и обработки заказов для интернет-магазина запчастей и аксессуаров для бытовой техники. [b]Объем - обработать 20-30 заказов в день. Это не потогонка, где нужно звонить с утра до вечера.[/b] [b]В тематике запчастей разбираться ...