stanislawpet

Станислав Петровский stanislawpet

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
web-orchestra
Егор 
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
$250
5 баллов
2 года назад
Задача для программиста. Проверка картинки на уникальность
Отличный заказчик. ТЗ оформлено четко, всё по делу. Сотрудничеством доволен. Обращайтесь смело!
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$130
10 баллов
8 лет назад
СЕО продвижение интернет-магазина
Спасибо за заказ, все было быстро предоставлено, оплата вовремя.
Спасибо Алексею и компании Интермонте. Учитывая, что 2 из 5-ти дней выпали на выходные - они все сделали в кратчайшие сроки. Теперь договариваемся о продвижении.
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