stanislawpet

- $200Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $400
Задача не для копирайтеров, а для программистов. Проверить картинки на уникальность.Веб-программирование60 заявокЗакрыт2 года назад
- $700
Активно развивающемуся интернет-магазину запчастей для бытовой техники требуется специалист по контекстной рекламе. Немного о магазине в цифрах: [list][*]более 8000 обработанных заказов; [*]быстрая доставка по всей территории РФ, в ближайшем будущем СНГ; [*]хорошие оценки в отзывах среди пользователей и ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт2 года назад
- $200
Требуется услуга приема звонков и обработки заказов для интернет-магазина запчастей и аксессуаров для бытовой техники. [b]Объем - обработать 20-30 заказов в день. Это не потогонка, где нужно звонить с утра до вечера.[/b] [b]В тематике запчастей разбираться ...Управление продажами42 заявкиЗакрыт2 года назад
- $300
В сервисную компанию требуется человек, обладающего базовыми навыками работы с сайтами и текстами. Работа с проектами компании. [b] Требования:[/b] - Образование может быть любым, это не имеет значения. Важна общая сообразительность, культурность; - Грамотный русский язык; - Пунктуальность, ответственность; - Базовые ...Редактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Нужно СЕО продвижение интернет-магазина. Адрес магазина дам в личку. Что нужно сделать: 1) Редизайн, чтобы на мобильных хорошо отображался. 2) Убрать все ошибки в коде. 3) Сделать оптимизацию страниц разделов - 12 штук.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
ТестHTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад