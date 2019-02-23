Авито. Размещение объявлений

Редактирование и КорректураЗакрыт48 заявок492 просмотра
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Здравствуйте уважаемые исполнители! 

Нужно разместить сто объявлений продажи телефонов на Авито 

Работа не сложная, все подробно объясняю 

Оплата 75₽-за одно объявление 

Гарантии оплаты предоставляю 

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5 лет назад
lika2408
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад