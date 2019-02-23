ТЗ-мейкер на медицинский проект

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки193 просмотра
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Требуется человек по созданию ТЗ для копирайтеров.

Придерживаться нужно данных пунктов:

  • Тема раскрыта полностью (насколько только может быть).
  • Охвачены все ключи. В статье, написанной по вашему плану, обязательно будут нужные ответы на все ключи и «хвосты» (есть запрос – ответ обязан быть). Желательно ближе к началу статьи.
  • Нет ничего лишнего — бесполезных пунктов, которые не нужны в рамках заданной темы. Также стоит отказаться от вопросов, которые уже детально раскрыты в других статьях (во избежание каннибализации).
  • План будет понятен автору: он не двусмысленный, везде чётко и ясно рассказано, что вы хотите получить на выходе.
  • В плане есть нетипичные пункты: вы придумали их сами, подглядели на форумах, в рубриках «Частые вопросы» или на страницах в виде «Вопрос-Ответ».
Работа с готовыми группами ключей. ТЗ создается в сервисе http://content.2seo.pro.

Более подробно по идеальному плану статьи читатей здесь: https://story.workhard.online/instructions/plan-stati-v-tz.html

Одна группа ключей – одно ТЗ.

Алгоритм составления ТЗ будет представлен отдельно.

5 лет назад
malvick
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад