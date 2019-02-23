Корректор текстов

Редактирование и КорректураЗакрыт41 заявка330 просмотров
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Нужен корректор проверить большое количество текстов. Грамотность должна быть высокой. Указывайте ставку за проверку тысячи и почту.

5 лет назад
kosxfl
Андрей 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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