Набор текста з фотографий

Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок207 просмотров
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Есть 19 фотографий с текстом на украинском языке. В тексте есть математические формулы и графики. Все необходимо набрать в Microsoft Word 2007 (или новее версии). 

Разметку и шрифт по возмогжности использовать как на фотографиях.

Сроки: до 27.02.19 до 18 часов по Киеву.

Прикрепил архив со всеми фотографиями.

От вас необходима оценка стоимости работы.

5 лет назад
a1997-1
26 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
halyna_1_5
Галина 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$12
1 день
WMZ
Работа была выполнена качественно и очень быстро. Галина проявила себя ответственным работником. Рекомендую к сотрудничеству!
Повністю задоволена співпрацею. Рекомендую!