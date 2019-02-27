Набор текста з фотографий

Есть 19 фотографий с текстом на украинском языке. В тексте есть математические формулы и графики. Все необходимо набрать в Microsoft Word 2007 (или новее версии).

Разметку и шрифт по возмогжности использовать как на фотографиях.

Сроки: до 27.02.19 до 18 часов по Киеву.

Прикрепил архив со всеми фотографиями.

От вас необходима оценка стоимости работы.