Нужно доработать готовую статью

Здравствуйте!

Есть статья, написанная для собственного сайта. В целом она весьма качественная за исключением такого параметра, как уникальность. По текст.ру показывает 50-55%. Задача: Не искажая структуру и смысл текста максимально грамотно сделать его уникальным на 85%+ по текст.ру.

Текст на тему: "Способы оплаты кредита через интернет". Текущий размер - 10500 знаков без пробелов (1600+ слов).

Алгоритм работы: получаете готовую статью, дорабатываете её до нужных требований, я проверяю и оплачиваю.

Цена вопроса - 5$.