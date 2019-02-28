Набрать текст (word)

Набрать текст (обычный word) , текст на 15 листах с двух сторон , написан хорошим читабельным почерком, если какое слово не понятно надо заменять похожим по смыслу и выделять его подчеркиванием Срок исполнения 2 дня. Я вам скидываю фото каждой странички, вы печатаете, я отдаю денежку электронный кошелек или карта, или через гаранта....