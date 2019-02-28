Набрать текст (word)

Редактирование и КорректураЗавершен26 заявок384 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Набрать текст (обычный word) , текст на 15 листах с двух сторон , написан хорошим читабельным почерком, если какое слово не понятно надо заменять похожим по смыслу и выделять его подчеркиванием Срок исполнения 2 дня. Я вам скидываю фото каждой странички, вы печатаете, я отдаю денежку электронный кошелек или карта, или через гаранта....

5 лет назад
siloff1
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
5 лет назад
$27
2 дня
Четко, коротко и ясно в срок.
Довольна сотрудничеством с Денисом. Всем рекомендую!