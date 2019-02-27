Требуется вёрстка переводов pdf документов 1к1 с исходными документами

Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок137 просмотров
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Требуется специалист по вёрстке документов в формате pdf. Характер работы - замена текста на английском языке на его перевод на русском языке и оформление 1 к 1 с исходным документом.  

5 лет назад
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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