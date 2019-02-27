Создание электронной версии книги.

Есть технический документ в формате PDF, нужно распознать его с помощью FineReader, оформить в Word. всего в файле 2-4 страницы, но текст на иностранном языке, переводить ничего не надо, только перенабрать с сохранением оформления(таблички, схемы). Знание ...
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Необходимо создать электронную версию книги. Она есть в формате Word.Объем книги 505 страниц текста. Точнее: слов 139 621, знаков (без
пробелов) 780 167, с пробелами 918 725, строк 24 562. На выходе нужны
форматы: FB2, EPUB, MOBI, PDF, RTF, TXT, DOC/DOCX,DjVu. От вас: конкретные предложения,опыт работы в данном направлении, профессионализм, адекватная стоимость работ,
ваша контактная информация (желательно с телефоном, а не только E mail и Skype).
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