Корректирование 6 статей

Требуется Редактор - корректор для исправления лексических, морфологических, синтаксических и стилистических ошибок. Необходимо проверить 6 статей на тему "Одностраничный сайт(лендинг)"

Обязанности:

проверка соответствия текста нормативным требованиям языка изложения;

исправление неправильных сокращений, обозначений и других особенностей текста;

проверить и устранить стилистические погрешности текста;

устранить логические ошибки в содержании, при необходимости разделить его на смысловые блоки, разделы и подразделы;

повысить информативность текста, то есть убрать лишние слова и выражения, длинноты;

подобрать более чёткие формулировки и речевые конструкции, которые не повлияют на смысл оригинала.

С помощью turgenev.ashmanov.com Вы можете поработать с переспамом в виде стоп символов такими как союзы предлоги и т.д. Он так же показывает предложения которые не содержат смысла. Orfogrammka.ru поможет поработать с тавтологиями с перегруженными и нелогичными предложениями

Требования:

Опыт работы редактором, филологическое образование.

Цена: 10р. за 1000 символов

Связь: Скайп или Телеграмм

Оплата: Webmoney