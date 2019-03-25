Работа с редактируемой pdf книгой

Добрый день!

Есть книга на немецком в PDF. Необходимо в соответствии с содержанием книги, разделы типа 1.11 или 1.12 и т.д. разбить на отдельные статьи. Текст скопировать в txt файл, картинки и таблицы вырезать и сделать отдельными картинками. Каждую статью сохранить в отдельную папку. Текст в txt файле должен быть без переносов как в книге, а разбит на абзацы. Т.е. на каждую статью должна быть папка с txt файлом и картинками. Нумерация картинок и таблиц должна соответствовать нумерации в книге (чтобы было понятно куда её вставить в тексте). Всего должно получиться 38 папок/статей. Пункты 1.1 или 1.111 по содержанию книги в отдельные статьи делать не надо.

За работу всего 1000 рублей. Оплата на Яндекс Деньги.