Добрый день! Необходимо прочитать и откорректировать статьи на русском языке садоводческой/огороднической темы. В тексте статей встречаются слова выбивающиеся из смысла, с неправильным склонением и окончанием. Не нужно переписывать предложения, лучше их просто удалить или заменить слово/окончание/ ...
- Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Добрый день! На сайте есть много статей, которые нуждаются в типовых корректировках (см файл ТЗ в приложении). Текст и картинки корректировать не надо. Только добавляем экспертные блоки, видео с ютуб по теме статьи и экспертные блоки +/- ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Необходимо написать плагин для WordPress для работы с сервисом sinoni.men. В сервисе есть свой API. Необходимо сделать кнопку в админ панели WordPress, в разделе "Записи" для каждой записи. При нажатии на неё необходимо отправить ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $27
Добрый день! Необходимо собрать из открытых источников (яндекс гугл и др) 1000 картинок. 100 папок по 10 картинок в каждой. Каждая папка тематическая, связанная с растением/овощами/садоводством/огородничеством. Темы указаны в файле в архиве в приложении. 100 папок также ...Завершен3 года назад
ТЗ для АРДУИНО NANO CH340G. Необходимо написать счейч, для загрузки через Arduino IDE. К ардуино подключена следующая периферия: 1. К входам D5 D6 соответственно rx tx подключен SIM800C. Скорость передали 9600 (прошито в модеме) 2. К A4 A5 ...Системное программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Нужно нарисовать плату на основе схемы в приложении. На плате будут только: - ардуино ([url=https://ru.aliexpress.com/item/32346051408.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcJXjkB]https://ru.aliexpress.com/item/32346051408.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcJXjkB[/url]), - gsm модуль ([url=https://ru.aliexpress.com/item/32671921426.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI]https://ru.aliexpress.com/item/32671921426.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI[/url]) - преобразователь питания 12-3,7В ([url=https://ru.aliexpress.com/item/32522381142.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI]https://ru.aliexpress.com/item/32522381142.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI[/url]) - блок реле ([url=https://ru.aliexpress.com/item/2038552708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI]https://ru.aliexpress.com/item/2038552708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI[/url]) - сопротивления см схему. Остальные элементы будут подключаться снаружи - нужно сделать ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо добавить статьи на сайт под управлением WP. Статьи в фале пдф: [url=https://yadi.sk/i/GRvfS0tDNYtIqA]https://yadi.sk/i/GRvfS0tDNYtIqA[/url] (есть и маленькие и большие). Картинки и ТЗ (простое) по добавлению вышлю выбранному контент менеджеру. Оплата: 20 р. за статью. Минимальный объем заказа 50 статей = 20*50 ...Завершен4 года назад
Добрый день! Нужно сделать транскрибацию этого видео https://www.youtube.com/watch?v=xIz6PyPn_4c со скриншотами фото, картинок и таблиц о которых идет речь в видео (чтобы получилась осмысленная статья). За работу 400р. Сроки: 4 дня.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо добавить статьи на сайт под управлением WP по следующему ТЗ. Задача: Необходимо скопировать текст из редактируемого пдф файла и вставить в блокнот для удаления атрибутов текста (удаление стилей и других свойств текста). Из блокнота копируем ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть книга про памятники https://yadi.sk/i/GRvfS0tDNYtIqA (около 80Мб). В соответствии с её оглавлением нужно найти в интернете (яндекс картинки или гугл картинки) 2 фотографии к каждому памятнику (всего в книге 610 памятников - нужно найти ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Есть редактируемая книга в DjVu. Нужно скопировать текст из книги в отдельные файлы txt по разделам и объединить текст в правильные абзацы (при копировании табуляция остается как в DjVu книге). Файлы нужно сохранять в соответствии ...Завершен5 лет назад
Добрый день! Есть книга DjVu, нужно сохранить из нее все изображения/таблицы/формулы с помощью спец ПО в соответствии с ТЗ (все будет достаточно быстро). ТЗ и книга в приложении или можно скачать от сюда https://yadi.sk/i/ltCRhx1xCnKvrQ (ТЗ) и https://yadi.sk/d/xnVhX_mUuHfkEQ (книга) Прошу подавать ...Завершен5 лет назад
Добрый день! Есть редактируемая книга в PDF на немецком. Нужно скопировать текст из книги в отдельные файлы txt по разделам и объединить текст в правильные абзацы (при копировании табуляция остается как в pdf книге). Копировать текст нужно ...Завершен5 лет назад
- $15
Добрый день! Есть книга на немецком в PDF. Необходимо в соответствии с содержанием книги, разделы типа 1.11 или 1.12 и т.д. разбить на отдельные статьи. Текст скопировать в txt файл, картинки и таблицы вырезать и сделать ...Завершен5 лет назад
- $5
Добрый день! Необходимо вычитать текст 64 страницы (в приложении) и исправить в нём орфографические ошибки/описки в режиме рецензирования (чтобы видно было, что Вы исправили). В основном ошибки типа "пере писку" исправить на "переписку" и заглавные буквы исправить на ...Завершен5 лет назад
- $10
Добрый день! Необходимо вырезать из книги PDF картинки с названиями (подписями картинок) и сохранить их файлы JPG. Картинки сохранить со сквозной нумерацией, т.е. назвать их 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg.... Саму книгу можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/CDwhRrtQLqumfA В книге 250 листов - всего ...Завершен5 лет назад
- $30
Добрый день! Необходимо скачать 1033 документа и закачать их одной папкой на в любое облачное хранилище, откуда их можно будет скачать по одной ссылке. Документы размещены на Яндекс.Диске, Гугл.Диске и на Майл.Диске. Скачать их можно по ...Завершен5 лет назад
- $10
Добрый день! Необходимо найти фотографии по ключевым словам и сохранить их в папки с соответствующим названием. Всего 34 папки. По каждому ключевому слову нужно найти 3 фотографии. В задании указаны номер папки и слова, по которым ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Добрый день! Необходимо найти 5 книг в любом электронном формате [b]на немецком языке[/b] по любым следующим дисциплинам (можно всё 5 книг по одной дисциплине): 1. Электротехника 2. Энергетика 3. Электроника 4. Микропроцессорные системы/ микропроцессоры и дт [b]Обязательно: [/b]Книги должны быть учебными пособиями ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Добрый день. Есть 2 пдф файла с 40 билетами по пдд, в каждом билете по 20 вопросов (есть вопросы с картинками, есть просто текст, без разницы, вырезаем сам вопрос с номером). Нужно сделать каждый вопрос ...Завершен5 лет назад