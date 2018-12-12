turion10

Дамир turion10

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Редактирование статей в WordPress

    Добрый день! Необходимо прочитать и откорректировать статьи на русском языке садоводческой/огороднической темы. В тексте статей встречаются слова выбивающиеся из смысла, с неправильным склонением и окончанием. Не нужно переписывать предложения, лучше их просто удалить или заменить слово/окончание/ ...

    WordPress
    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Редактирование статей в вордпресс

    $40

    Добрый день! На сайте есть много статей, которые нуждаются в типовых корректировках (см файл ТЗ в приложении). Текст и картинки корректировать не надо. Только добавляем экспертные блоки, видео с ютуб по теме статьи и экспертные блоки +/- ...

    WordPress
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать плагин для WordPress

    Добрый день! Необходимо написать плагин для WordPress для работы с сервисом sinoni.men. В сервисе есть свой API. Необходимо сделать кнопку в админ панели WordPress, в разделе "Записи" для каждой записи. При нажатии на неё необходимо отправить ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Собрать картинки

    $27

    Добрый день! Необходимо собрать из открытых источников (яндекс гугл и др) 1000 картинок. 100 папок по 10 картинок в каждой. Каждая папка тематическая, связанная с растением/овощами/садоводством/огородничеством. Темы указаны в файле в архиве в приложении. 100 папок также ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать счейч для АРДУИНО NANO

    ТЗ для АРДУИНО NANO CH340G. Необходимо написать счейч, для загрузки через Arduino IDE. К ардуино подключена следующая периферия: 1. К входам D5 D6 соответственно rx tx подключен SIM800C. Скорость передали 9600 (прошито в модеме) 2. К A4 A5 ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать плату в Sprint-Layout 6.0

    Добрый день! Нужно нарисовать плату на основе схемы в приложении. На плате будут только:  - ардуино ([url=https://ru.aliexpress.com/item/32346051408.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcJXjkB]https://ru.aliexpress.com/item/32346051408.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcJXjkB[/url]), - gsm модуль ([url=https://ru.aliexpress.com/item/32671921426.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI]https://ru.aliexpress.com/item/32671921426.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI[/url]) - преобразователь питания 12-3,7В ([url=https://ru.aliexpress.com/item/32522381142.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI]https://ru.aliexpress.com/item/32522381142.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI[/url]) - блок реле ([url=https://ru.aliexpress.com/item/2038552708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI]https://ru.aliexpress.com/item/2038552708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.302a33edPrLJjI[/url]) - сопротивления см схему. Остальные элементы будут подключаться снаружи - нужно сделать ...

    HTML
    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент менеджер

    Необходимо добавить статьи на сайт под управлением WP. Статьи в фале пдф: [url=https://yadi.sk/i/GRvfS0tDNYtIqA]https://yadi.sk/i/GRvfS0tDNYtIqA[/url] (есть и маленькие и большие). Картинки и ТЗ (простое) по добавлению вышлю выбранному контент менеджеру. Оплата: 20 р. за статью. Минимальный объем заказа 50 статей = 20*50 ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Транскрибация видео

    Добрый день! Нужно сделать транскрибацию этого видео https://www.youtube.com/watch?v=xIz6PyPn_4c со скриншотами фото, картинок и таблиц о которых идет речь в видео (чтобы получилась осмысленная статья). За работу 400р. Сроки: 4 дня.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавление статей на сайт WP

    Необходимо добавить статьи на сайт под управлением WP по следующему ТЗ. Задача: Необходимо скопировать текст из редактируемого пдф файла и вставить в блокнот для удаления атрибутов текста (удаление стилей и других свойств текста). Из блокнота копируем ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поиск фото по ключевым словам

    Добрый день! Есть книга про памятники https://yadi.sk/i/GRvfS0tDNYtIqA (около 80Мб). В соответствии с её оглавлением нужно найти в интернете (яндекс картинки или гугл картинки) 2 фотографии к каждому памятнику (всего в книге 610 памятников - нужно найти ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сохранение текста в txt

    Добрый день! Есть редактируемая книга в DjVu. Нужно скопировать текст из книги в отдельные файлы txt по разделам и объединить текст в правильные абзацы (при копировании табуляция остается как в DjVu книге). Файлы нужно сохранять в соответствии ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сохранить изображения из PDF книги

    Добрый день! Есть книга DjVu, нужно сохранить из нее все изображения/таблицы/формулы с помощью спец ПО в соответствии с ТЗ (все будет достаточно быстро). ТЗ и книга в приложении или можно скачать от сюда https://yadi.sk/i/ltCRhx1xCnKvrQ (ТЗ) и https://yadi.sk/d/xnVhX_mUuHfkEQ (книга) Прошу подавать ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Работа с текстом

    Добрый день! Есть редактируемая книга в PDF на немецком. Нужно скопировать текст из книги в отдельные файлы txt по разделам и объединить текст в правильные абзацы (при копировании табуляция остается как в pdf книге). Копировать текст нужно ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Работа с редактируемой pdf книгой

    $15

    Добрый день! Есть книга на немецком в PDF. Необходимо в соответствии с содержанием книги, разделы типа 1.11 или 1.12 и т.д. разбить на отдельные статьи. Текст скопировать в txt файл, картинки и таблицы вырезать и сделать ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Исправить орфографические ошибки в тексте

    $5

    Добрый день! Необходимо вычитать текст 64 страницы (в приложении) и исправить в нём орфографические ошибки/описки в режиме рецензирования  (чтобы видно было, что Вы исправили). В основном ошибки типа "пере писку" исправить на "переписку"  и заглавные буквы исправить на ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Вырезать картинки из книги

    $10

    Добрый день! Необходимо вырезать из книги PDF картинки с названиями (подписями картинок) и сохранить их файлы JPG. Картинки сохранить со сквозной нумерацией, т.е. назвать их 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg.... Саму книгу можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/CDwhRrtQLqumfA В книге 250 листов - всего ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скачать файлы

    $30

    Добрый день! Необходимо скачать 1033 документа и закачать их одной папкой на в любое облачное хранилище, откуда их можно будет скачать по одной ссылке. Документы размещены на Яндекс.Диске, Гугл.Диске и на Майл.Диске. Скачать их можно по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Найти фотографии по ключевым словам (поиск фото)

    $10

    Добрый день! Необходимо найти фотографии по ключевым словам и сохранить их в папки с соответствующим названием.  Всего 34 папки. По каждому ключевому слову нужно найти 3 фотографии. В задании указаны номер папки и слова, по которым ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Найти книги по электротехнике на немецком

    $10

    Добрый день! Необходимо найти 5 книг в любом электронном формате [b]на немецком языке[/b] по любым следующим дисциплинам (можно всё 5 книг по одной дисциплине): 1. Электротехника 2. Энергетика 3. Электроника 4. Микропроцессорные системы/ микропроцессоры и дт [b]Обязательно: [/b]Книги должны быть учебными пособиями ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вырезать картинки с вопросами к экзамену по пдд

    $10

    Добрый день. Есть 2 пдф файла с 40 билетами по пдд, в каждом билете по 20 вопросов (есть вопросы с картинками, есть просто текст, без разницы, вырезаем сам вопрос с номером). Нужно сделать каждый вопрос ...

    PHP
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
rashel_design
Рашель 
39 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$27
10 баллов
3 года назад
Собрать картинки
Задача поставлена чётко, оплата в соответствии с договорённостью, сотрудничать легко. Рекомендую!
Всё сделано качественно, в соответствии с ТЗ. Спасибо!
Ответный отзыв
ed_come
Эдуард 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$65
10 баллов
3 года назад
Написать счейч для АРДУИНО NANO
Благодарю за сотрудничество! Буду рад дальнейшим совместным проектам.
Все ок.)
Ответный отзыв
Akelich
Сергей 
33 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Контент менеджер
Задание понятное, оплата вовремя, всегда на связи. Рад буду еще поработать с вами
Все сделано оперативно и в соответствии с ТЗ.
Ответный отзыв
bobistellar29
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Поиск фото по ключевым словам
Задача была поставлена понятно, оплата сразу после проверки выполненной работы. Все быстро. Рекомендую.
Всё сделано быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
digitalcreation
Камиль 
23 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Сохранить изображения из PDF книги
Хорошо поставленное ТЗ, своевременная оплата, рекомендую!
Всё сделано быстро и качественно.
Ответный отзыв