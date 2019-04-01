galaalekseeva

Галина galaalekseeva

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Транскрибация. Перевод EN-RU, RU-EN

Расшифровщик со стажем. Люблю расшифровку, много лет занимаюсь ей. Делаю добросовестно, как для себя.

Высшее образование, грамотность.

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Отзывы заказчиков

guest_15577014445038
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Рерайт англ текста в более-менее академическом стиле.
Заказ был на срочный рерайт текста на английском языке в академическом стиле. Галина подошла к выполнению задания очень ответственно, перед отправкой предоставила сертификаты уникальности (98%!) с разных сервисов. Текст был предоставлен в читабельном виде. Работа была выполнена в срок. Как заказчик результатом очень довольна.
Сотрудничеством довольна. Задача поставлено конкретно, четко рассчитано время на выполнение, оплата произведена сразу. Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация аудио
Галина, как всегда с вами сотрудничать одно удовольствие. Все в срок, четко и по делу — спасибо! Однозначно, еще буду обращаться.
Взаимодействовать с Алексеем легко и надежно. Четкое задание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация аудио
Галина, с вами приятно работать — вы делаете все в срок (даже раньше, когда возможно), хорошо оформляете, в общем, все четко! Спасибо за сотрудничество!
Алексей, с вами тоже приятно сотрудничать. Ожидаю следующих заказов!
Ответный отзыв
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация аудио
Галина, благодарю за качественно выполненную работу! Все в срок, качественно, четко — с удовольствием продолжу сотрудничество!
Алексей, спасибо за заказ. Рада сотрудничать с Вами дальше.
Ответный отзыв
turion10
Дамир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Сохранение текста в txt
Работа выполнена очень хорошо и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Впечатления от сотрудничества хорошие, оплата сразу. Рекомендую.
Ответный отзыв
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