Транскрибация. Перевод EN-RU, RU-EN
Расшифровщик со стажем. Люблю расшифровку, много лет занимаюсь ей. Делаю добросовестно, как для себя.
Высшее образование, грамотность.
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
6 лет назад
Заказ был на срочный рерайт текста на английском языке в академическом стиле. Галина подошла к выполнению задания очень ответственно, перед отправкой предоставила сертификаты уникальности (98%!) с разных сервисов. Текст был предоставлен в читабельном виде. Работа была выполнена в срок. Как заказчик результатом очень довольна.
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна. Задача поставлено конкретно, четко рассчитано время на выполнение, оплата произведена сразу. Спасибо за заказ!
$9
10 баллов
6 лет назад
Галина, как всегда с вами сотрудничать одно удовольствие. Все в срок, четко и по делу — спасибо! Однозначно, еще буду обращаться.
Ответный отзыв
Взаимодействовать с Алексеем легко и надежно. Четкое задание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$16
10 баллов
6 лет назад
Галина, с вами приятно работать — вы делаете все в срок (даже раньше, когда возможно), хорошо оформляете, в общем, все четко! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Алексей, с вами тоже приятно сотрудничать. Ожидаю следующих заказов!
$9
10 баллов
6 лет назад
Галина, благодарю за качественно выполненную работу! Все в срок, качественно, четко — с удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
Алексей, спасибо за заказ. Рада сотрудничать с Вами дальше.
$7
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена очень хорошо и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Впечатления от сотрудничества хорошие, оплата сразу. Рекомендую.