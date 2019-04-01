Заказ был на срочный рерайт текста на английском языке в академическом стиле. Галина подошла к выполнению задания очень ответственно, перед отправкой предоставила сертификаты уникальности (98%!) с разных сервисов. Текст был предоставлен в читабельном виде. Работа была выполнена в срок. Как заказчик результатом очень довольна.