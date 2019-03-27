Транскрибация

ТранскрибацияЗавершен10 заявок323 просмотра
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Нужна транскрибация телефонного разговора двух участников с разбивкой на абзацы, без слов-паразитов, повторов, ненормативной лексики и лишних звуков («эээ», «эмм» и так далее). Нужно форматирование текста, обозначение участников, чтобы можно было легко выделить (отфильтровать) текст первого участника и удалить текст второго. Нужно для создания скрипта диалога. 

5 лет назад
evgenyzach
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
galaalekseeva
Галина 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$6
5 дней
Спасибо Галине за оперативность, четкость. Самостоятельно предлагала варианты исполнения. Сделала все быстро с учётом всех пожеланий.
Евгений - заказчик, с которым легко и приятно сотрудничать. Хорошая коммуникация, быстрая оплата.