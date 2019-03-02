Транскрибация Англ интервью в текст на Русском

Требуется перевести видео в текст Продолжительность 4:33 Тематика - бухгалтерия, предпринимательство Оставляйте заявки с указанием цены и сроков Если сработаемся, то будут ещё заказы
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Здравствуйте! Срочно ищу человека который сможет расшифровать 27 минутное интервью записанное на Англ языке в Русский текст чтобы сделать субтитры на YouTube(в идеале с таймингом чтоб сразу закинуть в видео). https://www.youtube.com/watch?v=b47lcs8aqB8&feature=youtu.be
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