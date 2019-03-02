Транскрибация Аудиозаписи в текст для будущей книги в 200 страниц.

ТранскрибацияЗакрыт79 заявок1026 просмотров
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Друзья добры день. 

Есть опыт в сфере продаж, который хочу за компоновать в книгу в 200 страниц.  Пранирую надиктовать текст по главам.

У меня вопрос: сколько примерно в среднем должно быть часов аудио что бы при транскрибации получилось 200 страниц.

У меня голос чуть быстрее среднего, энергичный. Нет вдумчивого рассуждения, так как опыта много, мысль бежит, лется. 

И сколько будет стоить такая работа? 

5 лет назад
guest_15520511355506
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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