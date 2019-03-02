Транскрибация Аудиозаписи в текст для будущей книги в 200 страниц.

Друзья добры день.

Есть опыт в сфере продаж, который хочу за компоновать в книгу в 200 страниц. Пранирую надиктовать текст по главам.

У меня вопрос: сколько примерно в среднем должно быть часов аудио что бы при транскрибации получилось 200 страниц.

У меня голос чуть быстрее среднего, энергичный. Нет вдумчивого рассуждения, так как опыта много, мысль бежит, лется.

И сколько будет стоить такая работа?