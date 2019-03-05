Транскрибация_4

Заседание Правления садоводческого товарищества 1 час 41 мин. На записи присутствуют посторонние разговоры. Постараться акценитроваться на мужских голосах (особо важны слова самого разговорчивого и хамоватого молодового человека). Нужна четкая расшифровка в текст по действующим лицам с ...
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Есть видео 120 минут. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст, расставив таймкоды. Дословно, слово в слово. До вторника. при отклике пишите цену одной минуты.
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