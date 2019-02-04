demax71

Максим demax71

 
36 летРоссия/Тула
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Транскрибация_5

    Есть видео 118 минут. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст, расставив таймкоды. Дословно, слово в слово. До среды-четверга. при отклике пишите цену одной минуты.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Транскрибация_4

    Есть видео 120 минут. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст, расставив таймкоды. Дословно, слово в слово. До вторника. при отклике пишите цену одной минуты.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Транскрибация_3

    Есть видео 186 минут. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст, расставив таймкоды. Дословно, слово в слово. До понедельника. при отклике пишите цену одной минуты.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Транскрибация_2

    Есть видео 36 минут 22 секунд. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст. Дословно, слово в слово. срок 24 часа

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Транскрибация

    Есть видео 50 минут 47 секунд. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст. Дословно, слово в слово. срок 24 часа

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Транскрибация

    Есть видео 150 минут. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст. Дословно, слово в слово.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация_5
Отличный заказчик. Приятно работать. Мгновенная оплата.
Супер. Качественно и в срок!!!
Ответный отзыв
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация_4
Все хорошо. Быстрая оплата.
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$23
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация_3
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую всем.
Супер!работа сделана качественно и в срок. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Aljonati
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация
Работаем не первый раз. Все просто супер!!!
Работа выполнена в срок. в полном объеме. рекомендую.
Ответный отзыв
galaalekseeva
Галина 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация_2
Спасибо! Задание понятное, выслан образец. Оплата моментальная. Надежный заказчик.
Супер! Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв