Есть видео 118 минут. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст, расставив таймкоды. Дословно, слово в слово. До среды-четверга. при отклике пишите цену одной минуты.
- Транскрибация1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть видео 120 минут. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст, расставив таймкоды. Дословно, слово в слово. До вторника. при отклике пишите цену одной минуты.Завершен5 лет назад
Есть видео 186 минут. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст, расставив таймкоды. Дословно, слово в слово. До понедельника. при отклике пишите цену одной минуты.Завершен5 лет назад
Есть видео 36 минут 22 секунд. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст. Дословно, слово в слово. срок 24 часаЗавершен5 лет назад
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