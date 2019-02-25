Транскрибация_3

ТранскрибацияЗавершен9 заявок171 просмотр
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Есть видео 186 минут. Семинар на русском. нужно перепечатать весь звук в текст, расставив таймкоды. Дословно, слово в слово. До понедельника. при отклике пишите цену одной минуты.

5 лет назад
demax71
Максим 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$23
2 дня
Супер!работа сделана качественно и в срок. Рекомендую!!!
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