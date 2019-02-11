Набор текстов с видео Ютуб (редактирование)

ТранскрибацияЗакрыт25 заявок290 просмотров
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Необходимо написать статьи на основании видеороликов на ЮТУБ (сео оптимизированные) работа постоянная 50 статей уже необходимо. Ролики от 5 до 15 мин 

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5 лет назад
dojik
42 годаЛатвия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад