Транскрибация видео

Здравствуйте!

Нужны транскрибаторы ИЗ РОССИИ.

Материал для транскриба — 6 записей вебинаров хорошего качества, каждый длительностью около 2-х часов.

Сроки — все 6 записей нужно сделать на этой неделе.

В заявке укажите пожалуйста стоимость работы за час вебинара, время выполнения одного 2-х часового транскриба и сколько видео готовы взять.