Транскрибация видео

ТранскрибацияЗавершен17 заявок431 просмотр
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Здравствуйте!

Нужны транскрибаторы ИЗ РОССИИ. 

Материал для транскриба — 6 записей вебинаров хорошего качества, каждый длительностью около 2-х часов.

Сроки — все 6 записей нужно сделать на этой неделе.

В заявке укажите пожалуйста стоимость работы за час вебинара, время выполнения одного 2-х часового транскриба и сколько видео готовы взять.

5 лет назад
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$10
3 дня
WMZ
Андрей, еще раз спасибо за отличную работу — все на высшем уровне!
Спасибо за новый заказ! Все отлично! Рекомендую.
Petrogradka
Евгения 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$7
1 день
Евгения выполнила транскрибацию в срок. Текст хорошо оформлен, не сплошным полотном, разбит на смысловые абзацы. Спасибо за работу!
Четко поставленная задача, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество!
galaalekseeva
Галина 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$36
5 дней
Галина выполнила работу в срок! Текст оформлен хорошо, не сплошным полотном, а разбит на абзацы. Спасибо за работу!
Четкая формулировка задания, оперативно ответы на вопросы. Оплата точно в оговоренный срок. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
Aljonati
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
5 лет назад
$1
4 дня
Алена сделала транскриб вовремя, хорошо оформила текст. Спасибо за работу!
С заказчиком было приятно работать. Оплата вовремя. Всегда на связи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!