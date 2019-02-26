Транскрибация

Искренне рекомендую Андрея для сотрудничества. Работа выполнена четко в срок, даже раньше. Текст транскриба отлично оформлен: мало того, что разбит на абзацы, так еще есть выделения жирным по смыслам. В общем, отличная работа, спасибо!