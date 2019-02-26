Транскрибация

На расшифровку 30 - 45-минутные интервью, в дальнейшем есть возможность сотрудничества на постоянной основе. В интервью по очереди говорят два человека: один задает вопросы, второй отвечает. Язык общения - русский. При необходимости могу отправить список вопросов, ...
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Здравствуйте!
Нужны два транскрибатора из России.
Материал для транскриба — записи вебинаров, длительностью примерно от 1,5 до 2,5 часов.
Сроки — чем быстрее, тем лучше.
В заявке укажите пожалуйста стоимость работы за час вебинара и время выполнения одного 2-х часового транскриба.
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