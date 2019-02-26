Транскрибация

ТранскрибацияЗавершен6 заявок186 просмотров
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Здравствуйте!

Нужны два транскрибатора из России. 

Материал для транскриба — записи вебинаров, длительностью примерно от 1,5 до 2,5 часов.

Сроки — чем быстрее, тем лучше.

В заявке укажите пожалуйста стоимость работы за час вебинара и время выполнения одного 2-х часового транскриба.

5 лет назад
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
LanaVKO
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$5
1 день
Светлана выполнила работу в срок. Текст разбит на логические абзацы — все хорошо. Спасибо за работу!
Спасибо за работу! Четкое ТЗ, всегда на связи, если возникают вопросы. Рекомендую к работе!
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Искренне рекомендую Андрея для сотрудничества. Работа выполнена четко в срок, даже раньше. Текст транскриба отлично оформлен: мало того, что разбит на абзацы, так еще есть выделения жирным по смыслам. В общем, отличная работа, спасибо!
Алексей - великолепный заказчик! Четко и понятно ставит ТЗ, всегда находится на связи, отвечает на все возникающие вопросы в течение нескольких минут. Быстрая оплата работы! Спасибо за заказ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.