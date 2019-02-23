Написать тайм план тем к диалогу в youtube

ТранскрибацияЗакрыт13 заявок313 просмотров
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Есть 10 сюжетов по 40минут

https://www.youtube.com/watch?v=hDTws81fj9U&list=PLssEQbJ-JkU3IxgCxKuT8zwm012DImCu7

нужно составить для каждого тайм план ключевых тем и острых тезисов для формирования описания к видео

5 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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