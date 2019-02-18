Транскрибация интервью

Заседание Правления садоводческого товарищества 1 час 41 мин. На записи присутствуют посторонние разговоры. Постараться акценитроваться на мужских голосах (особо важны слова самого разговорчивого и хамоватого молодового человека). Нужна четкая расшифровка в текст по действующим лицам с ...
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Необходимо транскрибировать 7 интервью общей продолжительностью около пяти с половиной часов в программе Word до 28 февраля.
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