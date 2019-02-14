Изготовление субтитров на русском языке

Изготовление субтитров (в специальной программе Subtitle Edit). Вам дается видеофайл (программа/фильм на русском языке), в программе вы смотрите его и набираете субтитры соответственно таймингу. Программа будет выслана с пояснениями, как с ней работать. Разобраться с программой легко.

От вас, в первую очередь, требуется грамотность, ответственность и вовремя выполнить работу.

Пишите ваши предложения по оплате за час обработанного видеоматериала.