Перевод рукописи в текст Word

Требуется переписать текст со скана в word, при этом стараясь не искажать слова. Вместо буквы ять использовать е, вместо буквы i использовать и. Твердые знаки в конце слов не писать (тексты дореволюционные, но пишем на современном).

При написании:

1. Выделять желтым непонятные слова

2. Сокращения расшифрововать в кв. скобках, так: сокр. [сокращение]

3. Использовать шрифт Times New Roman 12pt. Поля и остальное не важно.

Примеры документов приложил. Каждые три скана будут оплачены 150 рублями.

Можем работать с оплатой поштучно. Всего на данный момент около 20 листов. Если будет желание продолжить есть еще.