Транскрибировать вебинар

ТранскрибацияЗакрыт83 заявки706 просмотров
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Нужно транскрибировать половину вебинара ( 1 час 14 минут), соблюдая всю орфографию и пунктуацию, делить на абзацы. Сделать как можно быстрее

5 лет назад
Aleksandr2505
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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