Расшифровать и перевести видео с ютюба (авто тема)

ТранскрибацияЗакрыт21 заявка417 просмотров
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Нужно расшифровать и перевести видео с ютюба, на авто тему.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Cf8dXwhW3yw

Возможно сотрудничество на постоянной основе.

Пишите цену и сроки, за которые готовы сделать перевод.

Понимание авто тематики очень приветствуется.

5 лет назад
KirCar
Кирилл 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад