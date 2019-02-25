Напечатать текст рассказа (видеозапись)

ТранскрибацияЗакрыт59 заявок457 просмотров
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Необходимо по рассказу (видеозапись) напечатать текст. Размеры видеозаписи 15 минут.

5 лет назад
vladw
58 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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