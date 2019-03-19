Транскрибация телефонных переговоров за декабрь 2018

$30
ТранскрибацияЗакрыт73 заявки585 просмотров
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Требуется исполнитель на выполнение объёма работы. Разовое задание. Подробности выбранному исполнителю.

5 лет назад
svetlanalapatiev
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад