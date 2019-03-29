Транскрибация телефонных переговоров.

Уважаемые коллеги! ПРОЕКТ АКТУАЛЕН!!! Требуются транскрибаторы для расшифровки большого количества аудио и видео файлов. Требуется много исполнителей. Ежедневно большое количество материала!!! Гарантированная занятость на постоянной основе!!! Оплата первых работ сразу после проверки. При постоянном сотрудничестве оплата за каждые расшифрованные 60 минут. Тариф ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу несколько человек для выполнения объёма работы (звонков за осень-зиму 2018).
Оплата 4руб./минута
Работу высылаю в архиве на почту в виде аудио-записей вместе с подробными инструкциями. Выплата зарплаты по факту выполненной работы на кошелёк webmoney.
Вакансия актуальна пока висит заказ.
Свои e-mail присылайте в личном сообщении.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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