nashevse

Анастасия nashevse

 
39 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
почта - [email protected]

Уверенный пользователь ПК, программами Microsoft Word, Excel.

Набираю тексты с книг, фото, документов. Оформляю таблицы, формулы. 

Выполняю транскрибацию аудио, видео записей, лекций, вебинаров. 

Поиск и сбор информации в интернете. 

Дизайн сайтов и лендингов на платформе WordPress.

WordPressДизайн сайта
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нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
zubareva_ru
Кати 
28 летТаиланд
6 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$1
10 баллов
4 года назад
Расшифровка текста с видео
Благодарю за качественную и быструю работу!
Было приятно поработать. Рекомендую.
Ответный отзыв
ajax4
Олег 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$11
10 баллов
4 года назад
Корректура текстов
Все выполнено согласно ТЗ. Качественная услуга, соблюдение сроков. Спасибо!
Спасибо. Было приятно с вами работать.
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imedvedev
Иван 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
4 года назад
Скопировать 150 описаний товаров по артикулам с сайта в документ Word
Всё отлично, спасибо за работу!) Всё сделано как надо и досрочно)
Понравилось работать с Иваном. Была четко поставлена задача. На уточняющие вопросы отвечает быстро. Проверка и оплата ещё быстрее. Рекомендую.
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svetlanalapatiev
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация телефонных переговоров.
Анастасия - профессиональный транскрибатор. Работа выполнена быстро и чётко. Рекомендую.
Очень понравилось работать со Светланой. Всё чётко, понятно. А если что то не понятно, объяснит, подскажет. Всем желаю таких заказчиков.
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