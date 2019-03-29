почта - [email protected]
Уверенный пользователь ПК, программами Microsoft Word, Excel.
Набираю тексты с книг, фото, документов. Оформляю таблицы, формулы.
Выполняю транскрибацию аудио, видео записей, лекций, вебинаров.
Поиск и сбор информации в интернете.
Дизайн сайтов и лендингов на платформе WordPress.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Благодарю за качественную и быструю работу!
Ответный отзыв
Было приятно поработать. Рекомендую.
$11
10 баллов
4 года назад
Все выполнено согласно ТЗ. Качественная услуга, соблюдение сроков. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо. Было приятно с вами работать.
$7
10 баллов
4 года назад
Всё отлично, спасибо за работу!) Всё сделано как надо и досрочно)
Ответный отзыв
Понравилось работать с Иваном. Была четко поставлена задача. На уточняющие вопросы отвечает быстро. Проверка и оплата ещё быстрее. Рекомендую.
$5
10 баллов
5 лет назад
Анастасия - профессиональный транскрибатор. Работа выполнена быстро и чётко. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать со Светланой. Всё чётко, понятно. А если что то не понятно, объяснит, подскажет. Всем желаю таких заказчиков.