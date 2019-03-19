Транскрибация

ТранскрибацияЗавершен12 заявок493 просмотра
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Транскрибация записи. 

Пожелания: грамотность. 

В заявках указывайте, пожалуйста, Ваши финансовые ожидания за расшифровку 1 минуты записи.

5 лет назад
nataliya_nau
Наталья 
39 летИрландия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Eandreev
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Евгению можно доверять, не подведёт. Ответственный фрилансер. Заказ был очень срочный, Евгений сработал оперативно, чётко и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик, все четко и по делу, оплата в срок! Наилучшие рекомендации!
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