Уважаемые коллеги! ПРОЕКТ АКТУАЛЕН!!! Требуются транскрибаторы для расшифровки большого количества аудио и видео файлов. Требуется много исполнителей. Ежедневно большое количество материала!!! Гарантированная занятость на постоянной основе!!! Оплата первых работ сразу после проверки. При постоянном сотрудничестве оплата за каждые расшифрованные 60 минут. Тариф ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Транскрибация записи.
Пожелания: грамотность.
В заявках указывайте, пожалуйста, Ваши финансовые ожидания за расшифровку 1 минуты записи.
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