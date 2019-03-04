Транскрибация срочно

$5
ТранскрибацияЗакрыт962 заявки8184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые коллеги! 

ПРОЕКТ АКТУАЛЕН!!! 

Требуются транскрибаторы для расшифровки большого количества аудио и видео файлов.

Требуется много исполнителей.

Ежедневно большое количество материала!!!

Гарантированная занятость на постоянной основе!!!

Оплата первых работ сразу после проверки. При постоянном сотрудничестве оплата за каждые расшифрованные 60 минут.

Тариф -  5р/минута!!!! 

Оплата - на Сбер, Яд, киви, вебмани. 

5 лет назад
nmoor
53 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад