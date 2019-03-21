Текст с фото перепечатать в вордовский документ - СРОЧНО!

ТранскрибацияЗакрыт34 заявки1284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть достаточно большой объём текста (фото прикладываю). Нужно это всё перепечатать в документ WORD.

Стоимость - 30 рублей за 1 000 збп. Я точно не знаю сколько там выйдет, но всё, что будет - оплачу. 

Оплата только на Сбербанк, ЯД или вебмани. 

В заявке первым делом напишите слово "Крокодил" для обхода авторассылки. Кроме того, скажите, устраивает ли стоимость. 

Дедлайн - 21.03.2019 - 15:00 по МСК. 

ТЗ прикрепляю - обязательно ознакомиться. 

5 лет назад
antropova-91
Анастасия 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
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