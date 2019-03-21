Текст с фото перепечатать в вордовский документ - СРОЧНО!

Есть достаточно большой объём текста (фото прикладываю). Нужно это всё перепечатать в документ WORD.

Стоимость - 30 рублей за 1 000 збп. Я точно не знаю сколько там выйдет, но всё, что будет - оплачу.

Оплата только на Сбербанк, ЯД или вебмани.

В заявке первым делом напишите слово "Крокодил" для обхода авторассылки. Кроме того, скажите, устраивает ли стоимость.

Дедлайн - 21.03.2019 - 15:00 по МСК.

ТЗ прикрепляю - обязательно ознакомиться.