Транскрибация телефонных переговоров за октябрь 2018

Уважаемые коллеги! ПРОЕКТ АКТУАЛЕН!!! Требуются транскрибаторы для расшифровки большого количества аудио и видео файлов. Требуется много исполнителей. Ежедневно большое количество материала!!! Гарантированная занятость на постоянной основе!!! Оплата первых работ сразу после проверки. При постоянном сотрудничестве оплата за каждые расшифрованные 60 минут. Тариф ...
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Требуется исполнитель на выполнение объёма работы. Разовое задание. Подробности выбранному исполнителю.
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