Сохранение текста в txt

Здравствуйте, проблема странного характера, произошло дтп где виновник скрылся, автомобиль виновника был заснят на видео съемку, получилось сделать скриншот автомобиль, Мицубиси, есть ли возможность рассмотреть номер автомобиля, фото прилагаю.
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Добрый день!
Есть редактируемая книга в DjVu. Нужно скопировать текст из книги в отдельные файлы txt по разделам и объединить текст в правильные абзацы (при копировании табуляция остается как в DjVu книге).
Файлы нужно сохранять в соответствии с разделами 2.3.txt, 2.4.txt, 2.5.txt и дт.
Картинки и таблицы не трогаем! Копируем только текст.
Порядок действий:
1. Копируем из DjVu книги абзац
2. Вставляем абзац в notepad++, выделяем вставленный абзац и нажимаем комбинацию кнопок ctrl+J или Правка->Операции со строками->Объединить строки
3. Между абзацами в notepad++ оставляем пустую строчку
4. Если в тексте встречаются картинка или таблица в notepad++ указываем номер картинки или таблица как в файле pdf (рис1, рис2 и д.т.)
5. Каждый файл сохраняем в соответствии с номером раздела (2.3.txt) с расширением txt.
PS
Можно скопировать с начало все абзацы в notepad++, а после каждый выделять и объединять по строчно (как удобнее)
Сама книга DjVu в приложении.
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