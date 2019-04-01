Сохранение текста в txt

Добрый день!

Есть редактируемая книга в DjVu. Нужно скопировать текст из книги в отдельные файлы txt по разделам и объединить текст в правильные абзацы (при копировании табуляция остается как в DjVu книге).

Файлы нужно сохранять в соответствии с разделами 2.3.txt, 2.4.txt, 2.5.txt и дт.

Картинки и таблицы не трогаем! Копируем только текст.

Порядок действий:

1. Копируем из DjVu книги абзац

2. Вставляем абзац в notepad++, выделяем вставленный абзац и нажимаем комбинацию кнопок ctrl+J или Правка->Операции со строками->Объединить строки

3. Между абзацами в notepad++ оставляем пустую строчку

4. Если в тексте встречаются картинка или таблица в notepad++ указываем номер картинки или таблица как в файле pdf (рис1, рис2 и д.т.)

5. Каждый файл сохраняем в соответствии с номером раздела (2.3.txt) с расширением txt.

PS

Можно скопировать с начало все абзацы в notepad++, а после каждый выделять и объединять по строчно (как удобнее)

Сама книга DjVu в приложении.

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