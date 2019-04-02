Правка текста

Здравствуйте.

Я переводчик и в своих переводах правлю два вида текстов - надиктованный мной перевод и машинный перевод гугл. Первый - для повествовательного текста, а второй - для списков простых инструкций и т.д.

Сейчас ввиду большой загруженности мне нужна помощь.

Конкретно в данный момент я сдаю перевод по станкам, в котором осталось доделать Каталог частей.

В прикрепленном файле двуязычная таблица на 14 стр., где до 4-й уже сделаны исправления (выделено желтым).

Будет также надиктованный текст. Гугл обычно распознает на 80-90%, но приходится делать правки окончаний и ошибок. Для правки в общем-то не нужно даже выслушивать аудио (но если надо, вышлю без проблем). Главное, привести текст в читабельное состояние, а конечные правки все равно предстоят.

Всем спасибо, исполнителем выбрана Наталья Дорошенко nataliya_nau, сейчас буду закрывать проект.