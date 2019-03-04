Снятие логотипов с фото, добавление объектов в базу.

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки497 просмотров
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Необходимо добавлять объекты на сайт циан.ру

Инструкцию по добавлению предоставлю.При необходимости,

продемонстрирую через тим вивер.

Задача: 

1) скопировать удачный текст описание объекта у конкурента.

2)Сделать простейший рерайт.

3) Выбрать удачные фото квартиры. (кухня, комнаты,санузел, дом) УБРАТЬ ЛОГОТИПЫ.(покажу как удалять их программой онлайн,одно фото сек. 30)

4) Добавить объект в базу.

оплата: добавление объекта 20 вмр+ каждое фото 2 вмр. И того:

Один объект в среднем: 30 вмр.

Пример объекта;  https://www.cian.ru/rent/flat/199720991/

5 лет назад
deh222
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад