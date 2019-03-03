Помощь по кошельку киви на территории РФ

$5
Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется помощь по настройке существующего кошелька киви на территории РФ, скорее всего потребуется сходить в отделение киви, написать заявку на карту.  Нужные документы вышлю. Подробности исполнителю.

5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад