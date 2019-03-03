Перевод скана документа в редактируемый формат word

Редактирование и КорректураЗакрыт14 заявок253 просмотра
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Добрый день! 

Необходимо перевести документ из скана в редактируемый формат word. Документ в ворде должен быть 1 в 1 как сканированный, фактически нужно создать редактируемый шаблон этого документа. То есть сделать таблицы, строчки, и тп, и возможность добавления текста к ним.

Скан немного с наклоном, результат нужен прямой конечно же) 

Документ прилагается

Finereader справляется очень плохо

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5 лет назад
antonyxman
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
georg1967
Юрий 
56 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ