Перевод скана документа в редактируемый формат word

Добрый день!

Необходимо перевести документ из скана в редактируемый формат word. Документ в ворде должен быть 1 в 1 как сканированный, фактически нужно создать редактируемый шаблон этого документа. То есть сделать таблицы, строчки, и тп, и возможность добавления текста к ним.

Скан немного с наклоном, результат нужен прямой конечно же)

Документ прилагается

Finereader справляется очень плохо

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