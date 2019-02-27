Обработка текста в формате Word

$23
Редактирование и КорректураЗакрыт21 заявка598 просмотров
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Имеется документ в формате Word на иностранном (итальянском) языке, файл 1.doc, во вложении.

Имеется перевод текста документа в формате Word в 2 колонки: исходный текст и перевод (файл 2.doc, смотрите во вложении).

Изначально переводился нередактируемый файл в формате PDF, таким образом получился следующий набор файлов.

Задача: заменить в ФАЙЛЕ 1.DOC текст на иностранном языке на текст на русском языке, взяв его из 2.DOC.

Сроки - сегодня до конца дня.

Предлагаемая оплата 1500 рублей.

5 лет назад
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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