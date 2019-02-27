Нужно по этим записям: http://allfacebook.com.ua/images/tmp/FB.txt Собрать и подкорректировать отчет с фото

>Здравствуйте. Пожалуйста, конкретизируйте задачу.

Необходимо зайти на 14 постов, скопировать текст и фото в оригинальном качестве. Оформить это все в виде единого отчета о поездке с фотографиями. Лучше всего на выходе сделать HTML. Редакторские правки в выходном файле приветствуются.

Пожалуйста, не оставляйте заявки без цены и сроком. Это самый важный критерий при выборе исполнителя.