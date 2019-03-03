Нужно написать положительный отзыв об услуге на сайте

$3
Редактирование и КорректураЗакрыт60 заявок474 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подробности объясню в виде инструкции, для этого от исполнителя нужна почта gmail. Можете указать сразу в заявке, расшарю инструкцию.

5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад