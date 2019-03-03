Отредактировать 4 текста по 250 знаков

Редактирование и КорректураЗакрыт7 заявок178 просмотров
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Есть 4 текста для твитов. Нужно отредактировать их. Каждый текст по 250 знаков (где-то больше иди меньше, но нужно довести до 250 знаков). Бюджет 25₽ за твит, оплата через Яндекс Деньги 

5 лет назад
jukowandr1
Андрей 
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов