Вычитать тексты на сайте (описания товаров)

Редактирование и КорректураЗакрыт30 заявок534 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вычитать текст на ошибки 

Поправить лексику

Исправить пунктуацию

Исправлять нужно прямо на сайте OpenCart

Тексты на русском и на украинском

Пишите цену за 1000 знаков

5 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад