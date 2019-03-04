Вычитать тексты на сайте (описания товаров)

Требуется помощь по настройке существующего кошелька киви на территории РФ, скорее всего потребуется сходить в отделение киви, написать заявку на карту. Нужные документы вышлю. Подробности исполнителю.
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