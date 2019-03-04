Вычитать тексты на сайте (описания товаров)

Нужно по этим записям: http://allfacebook.com.ua/images/tmp/FB.txt Собрать и подкорректировать отчет с фото >Здравствуйте. Пожалуйста, конкретизируйте задачу. Необходимо зайти на 14 постов, скопировать текст и фото в оригинальном качестве. Оформить это все в виде единого отчета о поездке с фотографиями. Лучше ...